Попит на житло в Україні залишається слабким, але поступово зростає — НБУ — Finance.ua
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Попит на житло в Україні залишається слабким, але поступово зростає — НБУ

Нерухомість
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Попит на житло в Україні залишається слабким, але поступово зростає — НБУ
Попит на житло в Україні залишається слабким, але поступово зростає — НБУ, pixabay.com
В Україні попит на житло поступово зростає, але все ще значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення. Найбільший інтерес зараз спостерігається до житла на вторинному ринку.
Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації звіту про фінансову стабільність — червень 2024.
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«Порівняно з показниками до повномасштабного вторгнення, кількість угод зараз приблизно вдвічі нижча ніж вона була раніше. Але варто зазначити, що з місяця в місяць, з кварталу, у квартал ці показники поволі зростають, але це стосується передусім вторинного ринку», — зазначила вона.

Причини низького попиту на первинному ринку

За словами Дадашової, первинний ринок досить стабільно на низьких показниках.
Безпекові ризики й невизначеність певна значно стримують від інвестування в житло на ранніх стадіях його будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об’єктами, які б були побудовані повністю чи значною мірою під час саме воєнного стану.
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«Ринок житла поповнюється новими об’єктами повільно й багато з цих об’єктів, які вводиться в експлуатацію розпродані», — сказала Дадашова.
Також вона зазначила, що, з іншого боку, ціни на ринку поволі «повзуть» в гору. Проте не в усіх регіонах, найбільше в західних, але немає такого фактора ризику, як падіння цін.
«Тому зараз з цієї точки зору загалом там умови для кредитування зберігаються», — сказала Дадашова.
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Нагадаємо, за прогнозами експертів, влітку ціни на оренду житла в Україні через пришвидшення темпів інфляції та підвищення курсу долара збільшаться приблизно на 20%. Що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Огляд цін на оренду житла в Україні влітку

За матеріалами:
УНН
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