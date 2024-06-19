Як збільшаться ціни на оренду житла в різних регіонах України — Finance.ua
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Як збільшаться ціни на оренду житла в різних регіонах України

Нерухомість
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Як збільшаться ціни на оренду житла в різних регіонах України
Як збільшаться ціни на оренду житла в різних регіонах України
За прогнозами експертів, влітку ціни на оренду житла в Україні через пришвидшення темпів інфляції та підвищення курсу долара збільшаться приблизно на 20%. Що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Окрім того, на серйозний спад вартості в опалювальний сезон очікувати не варто, адже ціни на енергоносії будуть триматися на досить високому рівні.
Разом з цим, це здорожчання спостерігатиметься у всіх регіонах країни, крім місць, де ведуться активні бойові дії, або є постійна загроза обстрілів.

Від чого залежить підвищення цін

З початком літа розпочинається сезонна міграція населення, яка значно впливає на його демографічний склад в містах і містечках різних регіонів України.
Річ у тім, що студенти роз’їжджаються по домівках, а люди похилого віку та сім’ї з малими дітьми їдуть в сільську місцевість, якомога далі від міського смогу.
Саме це стає причиною появи великої кількості пропозицій на ринку оренди нерухомості, а також дає поштовх до збільшення цін для нових орендарів.
Пік підвищення вартості оренди житла припадає на кінець червня початок липня, адже в цей час розпочинається вступна кампанія і студенти активно шукають квартири для проживання на весь термін навчання.
Ціни на оренду житла в різних регіонах України часто залежать від розвитку промислової та туристичної індустрії, а також від їхньої захищеності. Так, за даними Держстату, найбільш суттєве збільшення вартості оренди спостерігається в Закарпатській (на 24%) та Львівській (8.4%) областях, куди люди часто тікають від війни. А от в прифронтових містах Сумщини, Херсонщини та Миколаївщини ринок нерухомості перебуває в стані стагнації, і ціни тут майже не змінились від початку 2022 року, або ж стали значно меншими.
Читайте більше в статті:

Огляд цін на оренду житла в Україні влітку

За матеріалами:
Finance.ua
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