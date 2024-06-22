Під час війни в українців змінилися вподобання у виборі нерухомості: на яке житло знизився попит — Finance.ua

Під час війни в українців змінилися вподобання у виборі нерухомості: на яке житло знизився попит Сьогодні 21:21 — Нерухомість

Під час війни в українців змінилися вподобання у виборі нерухомості: на яке житло знизився попит

Повномасштабне вторгнення кардинально змінило ринок нерухомості в Україні. Окрім зниження попиту на купівлю житла, змінилися й пріоритети клієнтів. Продати багато квартир стало набагато складніше, тоді як попит на те, що не цікавило покупців раніше, зріс.

Фахівець з нерухомості та ріелтор Тетяна Клименко розповідає в інтервʼю РБК-Україна, яке житло зараз мало цікавить українців, а що купують значно активніше.

На яке житло знизився попит за час війни

Під час війни багато потенційних клієнтів, яким потрібне житло, відкладають покупку через непередбачуваність ситуації в країні.

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Купівля нерухомості — серйозне рішення, і частина людей бажає залишити інвестиції при собі, аніж вкладати їх.

«Але житло все ж купують ті, кому потрібно вирішити майнове питання тут і зараз. Є й ті, хто просто спокійно планує покупку, але таких менше. У період затишшя на ринку можна було купити хороше житло в непоганих районах за прийнятну ціну. Зараз ринок активізувався, і я думаю, що продажів буде більше», — вважає Тетяна Клименко.

Зараз звертають увагу на якомога більш практичні варіанти, а до великих розкішних квартир інтересу практично немає, зазначає вона.

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Якщо раніше увагу клієнтів привертали квартири на високих поверхах з красивим видом, то зараз інтерес до них знизився через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.

«Популярні не розкішні квартири, а скоріше більш „стримані“ варіанти, з невеликою площею. З непоганим ремонтом, коли можна в’їхати та жити. Раніше попитом користувалися популярні видові квартири на високих поверхах, звідки відкривався гарний краєвид на місто. А ось зараз у мене серед пропозицій є дорогі пентхауси, але на них немає попиту», — зауважує ріелтор.

На яке житло попит не зменшується

У Києві повертається попит на житло в ліквідних новобудовах у форматі поліфункціональний квартал/кластер, «місто в місті» квартальної забудови, еко-кластер.

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Попит є на новобудови, які продовжують порівняно активно будуватися, і покупці дивляться на менше 6% від загальної готовності на місяць. За словами експертів ринку, обсяг попиту на таке житло складає приблизно третину від «довоєнного».

Під час війни серед українців збільшується запит на тривале розтермінування на термін від 3 років і більше: щонайменше 65% усіх укладених угод за останні півроку припадає саме на тривале розтермінування у об’єктах, які відповідають запитам споживача сьогодні, а ще чверть — на розтермінування на термін від 1 до 3 років відповідно.

Українці почали активніше купувати двокімнатні квартири євпропланування 60−70 квадратних метрів — замість однокімнатних. Часто тому, що через вимушений переїзд під час війни родини об’єднуються, частіше живуть разом. Багато хто забирає батьків та інших родичів з окупованих та прифронтових територій.

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Нагадаємо, за даними M2Bomber, нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м².

Найчастіше квартири від забудовників у Києві продають за 20 800 грн/м². За даними аналітики ринку, саме таку ціну за «квадрат» у новобудові виставили 8,2% продавців нерухомості.

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