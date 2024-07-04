Дефіцит електрики: Зеленський анонсував нові програми для українців — Finance.ua

Дефіцит електрики: Зеленський анонсував нові програми для українців Сьогодні 10:46 — Енергетика

Дефіцит електрики: Зеленський анонсував нові програми для українців

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

«Провів сьогодні наради з урядовцями — премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців — нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку», — сказав Зеленський.

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Він додав, що «зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію — створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс».

«Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику», — наголосив президент.

Довідка Finance.ua:

за підрахунками, вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів;



у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків;

як зазначають в «Укренерго», ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.



Економічна Правда За матеріалами:

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