Уряд готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для бізнесу та громадян — Finance.ua

Уряд готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для бізнесу та громадян Сьогодні 21:01 — Кредит&Депозит

Уряд готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання для бізнесу та громадян

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання фінансової підтримки фізособам, які встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах.

встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії разом з установками зберігання енергії у власних домогосподарствах. Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі, що затверджений порядок визначає умови, критерії та механізми, за якими надаватиметься фінансова державна підтримка. Її надаватимуть громадянам та бізнесу, якіу власних домогосподарствах.

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«Така державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із придбанням та встановленням фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок, встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт*год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки», — написав Тарас Мельничук.

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Також за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 000 гривень. Максимальна сума кредиту сягатиме 480 000 гривень терміном на 5 років.

Додатково прем’єр-міністр зазначив, що уряд готує законопроєкт, згідно з яким на ввезення всього енергетичного обладнання знімуть мито й ПДВ та усунуть всі митні формальності.

Довідка Finance.ua:

як показує опитування, в Україні заощаджують електроенергію 85% громадян. Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання;

до слова, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення.

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