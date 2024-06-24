Українська електрогенерація за час війни втратила більше 40 ГВт — Коваленко Сьогодні 10:33 — Енергетика

Українська електрогенерація за час війни втратила більше 40 ГВт — Коваленко

За час повномасштабного вторгнення через окупацію і руйнування Україна втратила більше 40 ГВт електрогенерації.

Про це в інтерв’ю повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, енергосистема України пройшла три фази руйнувань:

перша тривала на початку повномасштабного вторгнення, коли була окупована Запорізька АЕС і втрачена частина вітрової і сонячної генерації;

друга фаза війни з трансформаторами, яка почалася в жовтні 2022 року. Тоді росіяни били по розподільчих мережах, по трансформаторних вузлах «Укренерго», по локальних мережах і по генерації;

третя фаза почалась наприкінці березня 2024 року, коли росіяни почали бити по генерації — тепловій і гідро.

Читайте також Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору

«Якщо казати про цю останню фазу, то на час, коли ми записуємо інтерв’ю, ми втратили, відповідно до публічної цифри, з якою я погоджуюсь, 9 ГВт. Ця цифра 9 ГВт лунає, тому що її можна порівняти десь з 50% нашого поточного зимового піку споживання. А загалом ми втратили більше ніж 40 ГВт, і це жахливі цифри», — наголосив Сергій Коваленко.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що енергосистема України втратила 9 ГВт потужностей, що складає близько половини пікового споживання електроенергії взимку.

«Українська енергетика втратила 9 ГВт встановленої потужності. Це близько половини того, що нам буде потрібно взимку. Минулої зими максимум у нас був 18 ГВт. Тобто втрати дуже суттєві. І по характеру руйнувань, які ми зараз маємо, це звичайно безпрецедентна історія», — сказав він.

Сахарук додав, що ніколи в історії не було такого, щоб було втрачено таку значну кількість потужностей теплових та гідроелектростанцій.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.