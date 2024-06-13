Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору — Finance.ua

Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору
Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору від партнерів G7+.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Хто виділить кошти
Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів США після останніх атак, а саме:
- понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;
- 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;
- 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;
- щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку;
- донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.
Партнери визначили, що після поновлення росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру з березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужності енергогенерації.
Також вони зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.
Довідка Finance.ua:
- лідери «Великої сімки» погодилися надати Україні до кінця року кредит у 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів;
- станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.;
- США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури України 824 млн дол.
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