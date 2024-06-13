Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору

Енергетика
18
Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору
Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору
Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектору від партнерів G7+.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Хто виділить кошти

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів США після останніх атак, а саме:
  • понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;
  • 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;
  • 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;
  • щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку;
  • донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.
Читайте також
Партнери визначили, що після поновлення росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру з березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужності енергогенерації.
Також вони зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.

Довідка Finance.ua:

  • лідери «Великої сімки» погодилися надати Україні до кінця року кредит у 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів;
  • станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.;
  • США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури України 824 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.