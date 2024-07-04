У ДПСУ розповіли, скільки платять українці за незаконний виїзд за кордон — Finance.ua

У ДПСУ розповіли, скільки платять українці за незаконний виїзд за кордон Сьогодні 11:49

У ДПСУ розповіли, скільки платять українці за незаконний виїзд за кордон

Останнім часом у ДПСУ фіксують все більш зухвалі спроби перетину кордону.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко розповів, що завдання ДПСУ полягає у тому, щоб викривати злочинні групи, які організовують незаконні виїзди за кордон.

«Фактично, усі, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон, є порушниками і несуть відповідальність згідно із законами України. Це адміністративна відповідальність», — сказав він.

Речник ДПСУ розповів, що останнім часом прикордонники спостерігають більш зухвалі спроби злочинних груп доправляти до кордону групи людей. За його словами, переважно йдеться про 10 — 30 чоловіків. Втім, був і рекорд — приблизно 47 втікачів.

Злочинні групи допомагають таких осіб перемістити якнайближче до кордону, а тоді можуть ділити їх на менші групи.

«Наше завдання — не допускати спроб незаконного перетину кордону, і це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо», — наголосив Демченко.

Скільки платять порушники

Речник ДПСУ також додав, що порушники готові платити за втечу значні суми.

«Прикро, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи, платячи їм чималі кошти», — сказав Руслан Демченко.

За його словами, суми коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, а інколи й більше.

«Є випадки, коли під час фільтрації самих порушників, нами встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. І, фактично, замість того, щоб підтримати Україну та Сили оборони нашої країни, люди продовжують збагачувати злочинні групи», — зауважив речник.

Телеканал 24 За матеріалами:

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