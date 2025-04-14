День фінансів: озброєння на $9 млрд, податки для цифрових платформ, субсидії на оренду житла — Finance.ua

День фінансів: озброєння на $9 млрд, податки для цифрових платформ, субсидії на оренду житла Сьогодні 17:37

У понеділок, 14 квітня, стало відомо, скільки податків платитимуть цифрові платформи та у яких галузях зараз найбільший попит.

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Без США Україна зазнаватиме багато втрат. Без американської підтримки Україна зазнаватиме багато втрат. Водночас для Києва немає іншого шляху, окрім як завершити війну справедливо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Без американської підтримки Україна зазнаватиме багато втрат. Водночас для Києва немає іншого шляху, окрім як завершити війну справедливо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю 60 minutes.

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