У міністерстві торгівлі США уточнили, що скасування мит на смартфони та комп’ютери є тимчасовим — Finance.ua

У міністерстві торгівлі США уточнили, що скасування мит на смартфони та комп’ютери є тимчасовим Сьогодні 12:21 — Світ

У міністерстві торгівлі США уточнили, що скасування мит на смартфони та комп’ютери є тимчасовим

Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що оголошені тарифні пільги на електроніку, таку як смартфони і комп’ютери, є лише тимчасовою відстрочкою, доки адміністрація Трампа не розробить новий спосіб оподаткування для напівпровідникової промисловості

Про це пише Associated Press

«Вони звільнені від взаємних тарифів, але вони включені в тарифи на напівпровідники, які будуть введені, ймовірно, через місяць або два», — заявив Лютнік.

Через кілька годин Трамп додав ще більше плутанини, заявивши, що ніякого «винятку» взагалі не було, тому що товари «просто переміщуються» в інше місце і все одно будуть оподатковуватися 20-відсотковим митом в рамках заходів його адміністрації, спрямованих на покарання Китаю за його роль у незаконному обігу фентанілу.

У своєму недільному коментарі міністерство торгівлі Китаю привітало рішення про пільги, проте закликало США скасувати всі інші тарифи. Ці зміни, за прогнозами, позитивно вплинуть на впливові технологічні компанії, зокрема Apple і Samsung, а також виробників чіпів, таких як Nvidia. Однак невизначеність щодо майбутніх тарифів може стримати зростання акцій у секторі.

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Митно-прикордонна служба США заявила, що під виключення підпадають такі товари, як смартфони, ноутбуки, жорсткі диски, плоскі монітори та деякі мікросхеми. Машини, що використовуються для виробництва напівпровідників, натомість не підпадають під виняток. Це означає, що вони не будуть обкладатися більшістю тарифів, що стягуються з Китаю, або 10% базовими тарифами в інших країнах.

«Насправді це не виняток. Це навіть не зовсім правильне слово для цього, — заявив торговий представник США Джеймісон Грір. — Цей тип ланцюга поставок перейшов з тарифного режиму глобального тарифу, взаємного тарифу, і він перейшов до тарифного режиму національної безпеки».

Грір додав, що «президент вирішив, що у нас не буде винятків. Ми не можемо мати швейцарського сиру для вирішення цієї універсальної проблеми, з якою ми зіткнулися».

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Трамп пообіцяв, що в понеділок він детальніше розгляне питання про можливі винятки.

Нагадаємо, раніше Митна та прикордонна служба США повідомила , що смартфони, комп’ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит. Нові правила також передбачають виключення з мит для інших електронних пристроїв і компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні батареї, плоскі телевізійні дисплеї, флешнакопичувачі, карти пам’яті і накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

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