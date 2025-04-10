Китайські продавці на Amazon готуються піти з ринку США через нові мита Трампа — Finance.ua

Китайські продавці на Amazon готуються піти з ринку США через нові мита Трампа Сьогодні 23:30

Китайські продавці на Amazon готуються піти з ринку США через нові мита Трампа

Китайські компанії, що торгують на Amazon, готуються до підвищення цін для американських споживачів або навіть до виходу з ринку США на тлі різкого збільшення митних тарифів, про що оголосив президент країни Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

У середу Трамп заявив про намір підвищити мита на китайський імпорт до 125% з уже чинних 104%, що може ще більше загострити економічне протистояння між США та Китаєм.

«Це не просто проблема оподаткування, проблема в тому, що вся структура витрат виявляється повністю перевантаженою», — сказала Ван Сінь, голова Асоціації транскордонної електронної комерції Шеньчженя, яка представляє понад 3000 продавців Amazon.

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«Вижити на ринку США буде дуже складно будь-кому, — сказала вона, зазначивши, що мита також можуть призвести до затримок на митниці та більш високих логістичних витрат. — Тож для всіх нас, хто сьогодні займається транскордонною електронною комерцією, це дійсно безпрецедентний удар».

За інформацією видання, деякі продавці прагнуть підвищити ціни в США, тоді як інші шукають нові ринки.

За даними постачальника послуг електронної комерції SmartScout, у Китаї перебуває близько половини продавців Amazon: тільки в південному місті Шеньчжень зареєстровано понад 100 000 підприємств Amazon, річний дохід яких становить 35,3 млрд доларів США.

У Китаї також розташовані виробничі бази інших великих платформ електронної комерції, таких як Shein і Temu. За даними Держради Китаю, імпорт і експорт, пов’язані з транскордонною електронною комерцією, минулого року становили 2,63 трлн юанів (358 млрд доларів США).

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Жодна інша країна навіть близько не наближається до рівня споживання США, що істотно обмежує обсяги виробництва, які може спожити решта світу, і підвищує ризик загострення цінових воєн між китайськими експортерами, що знижує прибутковість.

З п’яти продавців, з якими спілкувалося агентство Reuters, троє заявили, що спробують підвищити ціни на свій експорт у США, а двоє планують повністю піти з ринку.

Дейв Фонг, продукція якого варіюється від шкільних ранців до Bluetooth-колонок, заявив у четвер, що він підняв ціни в США на 30%, а також дасть змогу знизити рівень запасів і витрати на рекламу на Amazon, які колись становили 40% його доходів у США.

«Для нас і всіх інших не можна покладатися на ринок США, це абсолютно ясно, — сказав Фонг. — Ми повинні скоротити інвестиції і вкласти більше ресурсів у такі регіони, як Європа, Канада, Мексика і решта світу».

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Браян Міллер, який протягом семи років займається продажами на Amazon із Шеньчженя, заявив, що не бачить сенсу розробляти нові продукти за поточних умов. Також він очікує, що йому та іншим продавцям доведеться різко підняти ціни, коли поточні запаси закінчаться за один-два місяці.

Дитячий конструктор, який продається на Amazon по $20 і коштував його компанії $3 на виробництво, тепер коштуватиме $7, включно з митом. Для підтримки маржі потрібно буде підняти ціну щонайменше на 20%, а ціни на дорожчі іграшки можуть зрости на 50%, сказав він.

«Я не бачу сценарію, за якого, якщо ситуація не зміниться, обслуговування США з Китаю буде більш життєздатним, і виробництво, що обслуговує США, доведеться переносити в інші країни, наприклад, В’єтнам або Мексику», — сказав Міллер.

За словами Вана, з огляду на серйозний вплив мит на малі підприємства і виробників Китаю, існує ризик різкого зростання безробіття в Китаї.

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