Близько 70 країн звернулися до США з проханням про перемовини щодо тарифів — Бессент — Finance.ua
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Близько 70 країн звернулися до США з проханням про перемовини щодо тарифів — Бессент

Світ
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Близько 70 країн звернулися до США з проханням про перемовини щодо тарифів — Бессент
Близько 70 країн звернулися до США з проханням про перемовини щодо тарифів — Бессент
Для проведення переговорів про нові мита, впроваджені президентом США Дональдом Трампом, до Вашингтона звернулися майже 70 країн.
Про це написав міністр фінансів США Скот Бессент у Х.
«Майже 70 країн звернулися до нас з проханням допомогти збалансувати світову торгівлю», — написав посадовець.
Він також оголосив про початок переговорів з Японією, «оскільки ми працюємо над реалізацією бачення президента щодо нового золотого віку світової торгівлі».
За кілька годин до цього він стверджував, що понад 50 країн відкрито і позитивно відреагували на тарифи Дональда Трампа. Бессент також відзначив рішення Китаю, який застосував мита у відповідь.
«Китай вирішив ізолювати себе, відповівши на попередню негативну поведінку і подвоївши її», — заявив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США: тарифи набудуть чинності 9 квітня.
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Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, проти яких запровадили мита, не вживати негайних заходів у відповідь: він вважає, що це спричинить ескалацію.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом мит.
Трамп заявив, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть чесні угоди з усіма країнами, які вели переговори.
За матеріалами:
Espreso.tv
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