Фондовий ринок США за два дні втратив $6,6 трлн — Finance.ua

Фондовий ринок США за два дні втратив $6,6 трлн Сьогодні 10:44

Фондовий ринок США за два дні втратив $6,6 трлн

Фондовий ринок США за четвер та п’ятницю втратив $6,6 трлн своєї капіталізації — це найбільший обвал в історії.

З моменту інавгурації президента США Дональда Трампа втрати складають $11 трлн, повідомляє Marketwatch.

Індекс Dow впав у п’ятницю на 2231 пункт, або на 5,5%. Фондовий індекс S&P 500 впав на 5,97%. Технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 5,82%.

За два дні індекс S&P 500 втратив більш ніж 10%, або $5,06 трлн ринкової вартості. Технологічні компанії Magnificent 7 («Чудова сімка») втратили $1,8 трлн.

Apple втратив найбільше — $533 млрд капіталізації за два дні. Нові мита Трампа націлені на її виробничі майданчики в Азії. 3 квітня виробник iPhone зафіксував найбільше одноденне падіння за останні п’ять років.

Nvidia втратила $393 млрд за останні дві торгові сесії.

Ринкова вартість Meta знизилася більш ніж на $200 млрд, Amazon втратила $265 млрд.

Alphabet і Microsoft зазнали найменших відсоткових втрат, але їх ринкова вартість знизилася на $139 млрд і $165 млрд відповідно.

Tesla втратила $89 млрд ринкової капіталізації, а за два дні — $139 млрд.

Ескалація торгової війни може занурити економіку США та світу в рецесію. Аналітики JPMorgan підвищили ймовірність такого сценарію до 60%.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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