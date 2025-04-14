Заявок багато, проте угоди підписують не всі: в ОП назвали число укладених «контрактів 18- 24» — Finance.ua

Заявок багато, проте угоди підписують не всі: в ОП назвали число укладених «контрактів 18- 24»
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що заявок на проходження військової служби за програмою «18−24» надійшло «надзвичайно багато», але контракти підписали поки менше ніж 500 людей.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю Bihus.Info.
За словами Паліси, в ОП досліджують причини, чому людина може спершу погодитися підписати контракт, а потім передумати.
«Десь батьки впливають. Десь подумали, скоро буде „мир-дружба-помідори“, і не треба. Є різні причини. Ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновки», — зазначив заступник керівника ОП.
За даними Bihus.Info, 1500 людей перебувають на етапі підписання контракту.
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів — для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.
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Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:
- одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту);
- щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;
- надання «нульової» іпотеки;
- навчання державним коштом;
- безплатне медичне забезпечення;
- право на виїзд за кордон після року служби;
- звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. Для проходження служби можуть обрати одну з 18 бригад.
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