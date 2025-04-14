Заявок багато, проте угоди підписують не всі: в ОП назвали число укладених «контрактів 18- 24» — Finance.ua

Заявок багато, проте угоди підписують не всі: в ОП назвали число укладених «контрактів 18- 24» Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Заявок багато, проте угоди підписують не всі: в ОП назвали число укладених «контрактів 18- 24»

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що заявок на проходження військової служби за програмою «18−24» надійшло «надзвичайно багато», але контракти підписали поки менше ніж 500 людей.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю Bihus.Info.

За словами Паліси, в ОП досліджують причини, чому людина може спершу погодитися підписати контракт, а потім передумати.

«Десь батьки впливають. Десь подумали, скоро буде „мир-дружба-помідори“, і не треба. Є різні причини. Ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновки», — зазначив заступник керівника ОП.

За даними Bihus.Info, 1500 людей перебувають на етапі підписання контракту.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів — для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.

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Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:

одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту);

щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;

надання «нульової» іпотеки;

навчання державним коштом;

безплатне медичне забезпечення;

право на виїзд за кордон після року служби;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. Для проходження служби можуть обрати одну з 18 бригад.

hromadske За матеріалами:

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