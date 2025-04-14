Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради — Finance.ua
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Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради

Казна та Політика
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Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради
Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради
Кабінет міністрів затвердив схему посадових окладів для державних службовців з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті органу законодавчої влади.
Про це йдеться у постанові, опублікованій на Урядовому порталі.
«Затвердити схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті органу законодавчої влади, що додається», — зазначається в документі.
Водночас встановлюється, що рівні посад державної служби в апараті органу законодавчої влади визначаються згідно з каталогом типових посад державної служби в апараті органу законодавчої влади, затвердженим Головою Верховної Ради України.
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Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2025 року.
Відповідно до схеми посадових окладів:
  • для грейду 1 установлено оклад у 119 465 грн;
  • для грейду 4 — 70 689 грн;
  • для грейду 5 — 67 155 грн;
  • для грейду 6 — 63 797 грн;
  • для грейду 7 — 54 500 грн;
  • для грейду 8 — 54 376 грн;
  • для грейду 9 — 51 787 грн;
  • для грейду 10 — 49 321 грн;
  • для грейду 11 — 37 939 грн;
  • для грейду 12 — 29 184 грн.
Також у документі зазначається, що посадові оклади заступників керівника апарату органу законодавчої влади встановлюються на 5% нижче, ніж посадовий оклад керівника апарату органу законодавчої влади, визначений поданою схемою.
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«Посадові оклади перших заступників (у разі наявності) та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів встановлюються на 4,5% нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу, підрозділу за відповідною сім’єю посад, до якої віднесено посаду першого заступника (заступника) керівника структурного підрозділу, підрозділу, визначений цією схемою», — додається в акті.
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За матеріалами:
Укрінформ
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