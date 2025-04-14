Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради — Finance.ua

Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Кабмін затвердив схему посадових окладів для держслужбовців апарату Верховної Ради

Кабінет міністрів затвердив схему посадових окладів для державних службовців з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті органу законодавчої влади.

Про це йдеться у постанові , опублікованій на Урядовому порталі.

«Затвердити схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад в апараті органу законодавчої влади, що додається», — зазначається в документі.

Водночас встановлюється, що рівні посад державної служби в апараті органу законодавчої влади визначаються згідно з каталогом типових посад державної служби в апараті органу законодавчої влади, затвердженим Головою Верховної Ради України.

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Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2025 року.

Відповідно до схеми посадових окладів:

для грейду 1 установлено оклад у 119 465 грн;

для грейду 4 — 70 689 грн;

для грейду 5 — 67 155 грн;

для грейду 6 — 63 797 грн;

для грейду 7 — 54 500 грн;

для грейду 8 — 54 376 грн;

для грейду 9 — 51 787 грн;

для грейду 10 — 49 321 грн;

для грейду 11 — 37 939 грн;

для грейду 12 — 29 184 грн.

Також у документі зазначається, що посадові оклади заступників керівника апарату органу законодавчої влади встановлюються на 5% нижче, ніж посадовий оклад керівника апарату органу законодавчої влади, визначений поданою схемою.

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«Посадові оклади перших заступників (у разі наявності) та заступників керівників структурних підрозділів, заступників керівників підрозділів встановлюються на 4,5% нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника структурного підрозділу, підрозділу за відповідною сім’єю посад, до якої віднесено посаду першого заступника (заступника) керівника структурного підрозділу, підрозділу, визначений цією схемою», — додається в акті.

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