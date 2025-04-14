Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, — Зеленський — Finance.ua
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Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, — Зеленський

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Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, — Зеленський
Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, — Зеленський
Без американської підтримки Україна зазнаватиме багато втрат. Водночас для Києва немає іншого шляху, окрім як завершити війну справедливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю 60 minutes.
«Я думаю, що без США ми будемо нести багато втрат: людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль — якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат — це факт», — заявив президент.
За словами Зеленського, він би не хотів розглядати сценарій, у якому Україні довелось би боротись з ворогом без американської підтримки. Втім, тим чи іншим шляхом Київ закінчить цю війну й зробить це справедливо щодо України.
«Немає іншого виходу і не може бути по-іншому», — додав він.
Під час повномасштабної війни Сполучені Штати Америки (США) стали одним із ключових союзників України. Вашингтон надав значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, включаючи системи протиповітряної оборони (ППО), артилерію, боєприпаси, бронетехніку, а також розвіддані.
Після приходу Дональда Трампа до влади, Вашингтон дещо змінив зовнішній курс й наразі наполягає на завершенні війни шляхом переговорів. За останні два місяці американська сторона провела низку окремих переговорів з Україною та Росією.
Окремо варто нагадати й про те, що у березні Штати призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Відновити підтримку вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.
За матеріалами:
РБК-Україна
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