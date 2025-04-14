Україна у 2024 році виготовила озброєння та військової техніки на $9 млрд — Finance.ua
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Україна у 2024 році виготовила озброєння та військової техніки на $9 млрд

Казна та Політика
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Україна у 2024 році виготовила озброєння та військової техніки на $9 млрд
Україна у 2024 році виготовила озброєння та військової техніки на $9 млрд, t.me
Протягом 2024 року українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, втричі перебільшивши показник 2023 року.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
«Фактично торік ми виробили озброєння і військової техніки на 9 млрд доларів США. У 2022-му це був приблизно 1 млрд, у 2023 — 3 мільярди доларів. На цей рік ми вже бачимо зростання — маємо спроможність на кінець року досягти обсягів виробництва озброєння і військової техніки всередині України на 35 мільярдів доларів», — сказав міністр.
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Зокрема, торік українські зброярі змогли наростити виробництво нових зразків озброєння, таких як ракети-дрони «Пекло», «Паляниця», причіпні САУ «Богдана», українські аналоги дронів Mavic тощо.
«Якщо позаминулого року ми як країна мали можливість виробляти всього одну крилату ракету, нагадаю, що це легендарний „Нептун“, то в минулому році в нас з’явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили обсяг виробництва у вісім разів більше, ніж 2023 року», — зазначив міністр.
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За словами радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, станом на сьогодні Україна здатна забезпечити військо практично всією номенклатурою товарів військового призначення.
«Хоча така задача ніколи не стояла, тому що жодна країна світу сьогодні не спроможна тільки своєю оборонкою протистояти росії, яку підтримують Північна Корея, Іран та інші країни осі зла. Перед нами завжди стояла задача нарощувати максимально своє виробництво. І сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт, вироблено в Україні», — додав Камишін.
За матеріалами:
Укрінформ
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