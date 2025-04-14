Виробники компонентів зброї в Україні отримають мільйонні гранти: Шмигаль озвучив умови — Finance.ua
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Виробники компонентів зброї в Україні отримають мільйонні гранти: Шмигаль озвучив умови

Казна та Політика
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Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень за умови співфінансування з державою 50 на 50.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
«Продовжуємо розвивати програму грантів для бізнесу, який будує нові виробництва. Тепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн гривень на створення та розширення свого виробництва. Буде працювати механізм співфінансування 50 на 50», — розповів очільник уряду.
За словами Шмигаля, якщо 8 мільйонів гривень гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати таку ж суму. При цьому для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник.
«Все це частина програми „Зроблено для перемоги“, на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн», — додав прем’єр.
Як писало видання The Economist, Україна планує виробити 5 мільйонів FPV-дронів та понад 30 тисяч безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу діїї. У планах також виробництво 3 тисяч крилатих ракет типу «Довгий Нептун» та ракет-дронів з турбореактивним двигуном типу «Паляниця».
У жовтні минулого року в Україні провели демонстраційні випробування нових розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів. Тоді 7 команд виробників представили свої напрацювання технології рою дронів, а 10 — керованих боєприпасів.
За матеріалами:
УНІАН
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