Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США «великий пакет» озброєнь.
Про це він сказав на зустрічі із журналістами 9 квітня.
За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші «відповідні інструменти».
«Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», — сказав глава держави.
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Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь «і 30, і 50 мільярдів», проте не уточнив, у якій валюті.
«Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові», — сказав президент.
У січні США надали Україні останній пакет військової допомоги на 500 млн доларів. У березні ABC News з посиланням на американських посадовців повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден в рамках пакетів Presidential Drawdown Authority (PDA). Нова адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала Україні допомоги.
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