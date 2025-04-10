Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський

Казна та Політика
63
Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський
Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США «великий пакет» озброєнь.
Про це він сказав на зустрічі із журналістами 9 квітня.
За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші «відповідні інструменти».
«Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», — сказав глава держави.
Читайте також
Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь «і 30, і 50 мільярдів», проте не уточнив, у якій валюті.
«Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові», — сказав президент.
У січні США надали Україні останній пакет військової допомоги на 500 млн доларів. У березні ABC News з посиланням на американських посадовців повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден в рамках пакетів Presidential Drawdown Authority (PDA). Нова адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала Україні допомоги.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems