Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 млн євро на житло для ВПО — Finance.ua
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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 млн євро на житло для ВПО

Казна та Політика
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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 млн євро на житло для ВПО
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 млн євро на житло для ВПО
Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) 50 млн євро на фінансування програми пільгової іпотеки сім’ям внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Мінрозвитку підпише рамкову угоду на 50 млн євро з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) для фінансування програми пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб.
Ці кошти дозволять забезпечити близько 1100 сімей ВПО доступним житлом уже протягом 2025 року. Програма реалізується Міністерством розвитку громад та територій у партнерстві з Держмолодьжитлом.

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Позичальники з-поміж ВПО можуть отримати кредити на житло під незмінну ставку у 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості обраного ними житла.
«Це вже другий етап співпраці України з БРРЄ у межах проєкту „Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб“. Угода відкриває можливості для подальшого масштабування програми», — йдеться у повідомленні міністерства.

Довідка Finance.ua:

  • як йдеться на сайті Дії, кредит на житло для ВПО надається на термін до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником 65-ти років на момент повного погашення кредиту. Площа житла, на яку можна взяти кредит, — не більше ніж 52,5 м² на сім’ю з однієї чи двох осіб, додатково + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї. Площа та сума кредиту розраховується залежно від кількості членів сім’ї, які є ВПО;
  • детальніше ознайомитися з умовами кредитування можна на сайті Держмолодьжитла, за телефоном 044 363 10 81 або написавши на email: support@molod-kredit.gov.ua.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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