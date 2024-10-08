День фінансів: нові функції «Резерв+», економічне бронювання, «зелений курс» ЄС — Finance.ua

День фінансів: нові функції «Резерв+», економічне бронювання, «зелений курс» ЄС Сьогодні 17:33

У вівторок, 8 жовтня, Finance.ua дослідив ринок мікрофінансових організацій, ситуацію з доступністю кредитів від МФО для підприємців та малого бізнесу, а також умови, які пропонуються на цьому ринку зараз. Всі деталі у статті:

У «Резерв+» з’явились нові функції. Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+». До нього додали кілька нових опцій. Про це Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+». До нього додали кілька нових опцій. Про це повідомляється на сторінці застосунку. Оновлений застосунок «Резерв+» вже став доступний для користувачів iOS.

Скільки грошей може принести економічне бронювання. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів , чим вигідне економічне бронювання для державного бюджету. Законопроєкт про збільшення податків у кращому випадку дасть 45 мільярдів з 500 мільярдів, що треба, це менш як 10%.

Шмигаль повідомив, скільки спрямували з держбюджету на забезпечення армії.

Прихильність України до «зеленого курсу» ЄС. Верховна Рада схвалила в цілому рамковий урядовий євроінтеграційний законопроєкт № 11 310 про основні засади державної кліматичної політики. Він Верховна Рада схвалила в цілому рамковий урядовий євроінтеграційний законопроєкт № 11 310 про основні засади державної кліматичної політики. Він визначає правові та організаційні засади політики, спрямованої на забезпечення низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності, адаптації до зміни клімату та виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері.

Єврокомісія повідомила, скільки Україна має отримати нового кредиту до кінця року. Також в ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні.

В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів.

Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб’єктів.

систем захисту навколо енергооб’єктів. Британія виділила $4,5 млрд на забезпечення нагальної потреби України. Водночас Японія відкрила кредитну лінію для відновлення України.

Пролонгація «доступних кредитів». Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою «5−7−9» деяким підприємствам. Йдеться про бізнес, виробничі потужності якого були розміщені в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Ці та інші зміни до програми Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 8 жовтня 2024 року.

При цьому підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень.

ВР розширила повноваження Нацбанку для боротьби з «дропами». Змінено Змінено підходи до того, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв’язку, будуть вважатися обмеженими платіжними.

Неоподаткований мінімум у 2024 році. Сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлена Податковим кодексом України, у 2024 році становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається постійною. Про це Сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлена Податковим кодексом України, у 2024 році становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається постійною. Про це нагадує Державна податкова служба України.

З 1 жовтня зріс розмір допомоги по безробіттю. Відповідно до постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття зростає мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Кого стосуються ці зміни Відповідно до постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття зростає мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Кого стосуються ці зміни розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

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