Рада закріпила законом прихильність України до «зеленого курсу» ЄС — Finance.ua

Рада закріпила законом прихильність України до «зеленого курсу» ЄС Сьогодні 16:15 — Енергетика

Рада закріпила законом прихильність України до «зеленого курсу» ЄС

Верховна Рада схвалила в цілому рамковий урядовий євроінтеграційний законопроєкт № 11 310 про основні засади державної кліматичної політики.

Про це повідомив депутат парламенту з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Як ідеться у пояснювальній записці до документу, він визначає правові та організаційні засади політики, спрямованої на забезпечення низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності, адаптації до зміни клімату та виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері.

Зокрема, в ньому прописано особливості формування та досягнення цілей державної кліматичної політики та засади забезпечення кліматичного планування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, особливості звітування відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та збору даних для цих цілей.

Також визначаються засади створення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, функціонування національної системи відстеження впровадження політик і заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

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Законопроєкт було розроблено на виконання ще довоєнного рішення Ради національної безпеки та оборони, яке було ухвалено 23 березня 2021 року. Втім, вніс його Кабінет міністрів до парламенту лише наприкінці травня 2024 року. В першому читанні він був схвалений 16 липня.

Уряд зазначає, що Україна на політичному рівні підтримала Європейський зелений курс, який визначає комплекс заходів політики ЄС на найближчі роки з метою сталого зеленого переходу Європи до кліматично нейтрального континенту до 2050 року.

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Очікується, що ухвалення документу сприятиме виконанню зобов’язань України за міжнародними договорами, зокрема Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї та Паризькою кліматичною угодою, Віденською конвенцією про охорону озонового шару та Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Також це наблизить українське кліматичне законодавство до права ЄС, зокрема регламенту 2021/1119, що встановлює основу для досягнення кліматичної нейтральності, та регламенту 2018/1999 про управління Енергетичним союзом та пом’якшення наслідків зміни клімату в частині звітування.

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