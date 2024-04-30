Для зеленого переходу Європі до 2030 року потрібні майже €600 млрд — Finance.ua

Для зеленого переходу Європі до 2030 року потрібні майже €600 млрд Сьогодні 23:39 — Енергетика

Для зеленого переходу Європі до 2030 року потрібні майже €600 млрд

Для «зеленого» переходу Європі до 2030 року потрібні майже €600 млрд інвестицій у високовольтні лінії електропередач, трансформатори та дроти. Про це повідомляє Euractiv.

Європейський союз має намір заздалегідь інвестувати величезні кошти у свою енергетичну інфраструктуру, переносячи ризики з промисловості на споживачів, і при цьому ризикує створити ситуацію з непотрібними або недостатньо завантаженими лініям и електропередач.

Старший радник мозкового центру з чистої енергії RAP Сюзанна Пато повідомляє, що перехід спричинить величезну невідповідність між потужністю виробництва електроенергії та транспортними можливостями.

Вона пояснює, що проблема взаємозв'язку між попитом на електроенергію та її виробництвом загострюється внаслідок переходу на відновлювані джерела енергії. Цей перехід передбачає «перенесення місць виробництва електроенергії за одночасного зростання попиту завдяки електрифікації».

«Існує великий тиск на прискорення будівництва електромереж, щоб запобігти збільшенню розриву в часових рамках між відновлюваними джерелами енергії та новими навантаженнями», — сказала Пато. Зазначається, що Брюссель віддає перевагу новому підходу до вирішення проблеми: «інвестиції, що випереджають потреби».

На відміну від традиційних інвестицій, які більш тісно пов’язані з очікуваним попитом на короткострокову перспективу, такий підхід передбачає будівництво ліній електропередач та проводів, кількість яких в декілька разів перевищує потреби сьогодення. Прихильники цього підходу стверджують, що великі інвестиції та рішучий крок, є необхідними, якщо ЄС хоче досягти декарбонізації.

«Енергетичний перехід вимагає здійснення інвестицій, які випереджають потреби, з одночасним ретельним аналізом пов’язаних ризиків для їх справедливого розподілу між усіма сторонами, включаючи споживачів», — говорить виконувач обов’язків керівника відділу потреб енергосистеми ACER, європейського регулятора енергетики Рафаель Мураїс Гарсія.

minprom За матеріалами:

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