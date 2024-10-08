Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб’єктів — Finance.ua
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Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб’єктів

Казна та Політика
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Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб’єктів
Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб’єктів
Кабінет Міністрів України спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об’єктів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Попри подальші спроби ворога завдати ураження нашим енергооб’єктам, на сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована. Енергетика залишається сферою нашої пріоритетної уваги. Уряд та енергетики продовжують у режимі 24/7 відновлення, ремонт і розвиток децентралізованої генерації», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
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З огляду на це прем’єр повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій.
«Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — повідомив Шмигаль.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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