ВР розширила повноваження Нацбанку для боротьби з «дропами» — Finance.ua

ВР розширила повноваження Нацбанку для боротьби з «дропами» Сьогодні 15:03

ВР розширила повноваження Нацбанку для боротьби з «дропами»

Верховна Рада розширила повноваження Національного банку для боротьби з «дропами» і відмовилась скасувати банківську таємницю для Нацполіції.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Парламент проголосував за законопроєкт № 11 043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні.

Що змінилося

До другого читання було відпрацьовано механізми реагування надавачами платіжних послуги у разі отримання запиту від Національної поліції України щодо ознак кримінального правопорушення у здійснених платіжних операціях. Передбачається, що такі процедури допоможуть визначити місцезнаходження зловмисників та напрямок, куди кошти перераховувалися до моменту зняття готівки.

Також, серед іншого, передбачено можливість швидкого викриття неналежних користувачів карток, так званих, «дроперів», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів.

Змінено підходи до того, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв’язку, будуть вважатися обмеженими платіжними.

Зміни враховують позиції, досягнуті в результаті доопрацювання та погоджені Комітетом, операторами мобільного зв’язку та регулятором платіжних систем — Національним банком.

Також об’єднаним кредитними спілками надано право залучати кредити від іноземних донорів в валюті, що дозволить відкрити для них додатковий ресурс для фінансування малого та мікробізнесу.

що дозволить відкрити для них додатковий ресурс для фінансування малого та мікробізнесу. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з діючих сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Довідка Finance.ua

Грошові мули або дропи — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні. Детальніше про це — читайте тут.



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