Уряд дозволив релокованим підприємствам пролонгувати «доступні кредити» — Finance.ua

Уряд дозволив релокованим підприємствам пролонгувати «доступні кредити» Сьогодні 16:00

Уряд дозволив релокованим підприємствам пролонгувати «доступні кредити»

Уряд дозволив пролонгувати до 31 грудня 2026 року кредити за програмою «5−7-9» деяким підприємствам. Йдеться про бізнес, виробничі потужності якого були розміщені в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Ці та інші зміни до програми Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 8 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Доступні кредити 5−7-9%» є важливою складовою економічної платформи «Зроблено в Україні». З початку року бізнес отримав понад 18 тисяч пільгових кредитів на суму майже 68 мільярдів гривень. Щоб далі забезпечувати підтримку українського бізнесу та посилити ефект для економіки Уряд постійно працює над удосконаленням програми", — розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Що ще змінилося

Змінами до програми Кабінет Міністрів:

Уточнив умови надання підтримки для підприємств, що працюють в зоні високого воєнного ризику.

Дозволив підприємствам, які станом на 22 лютого 2022 року працювали на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях подовжити кредити на фінансування оборотного капіталу до 31 грудня 2026 року. Отже, підприємства матимуть більше часу та ресурсів на відновлення.

Зменшив розмір базової винагороди банків або лізингодавців за договорами фінансового лізингу з 35% до 28%. Це оптимізує фінансування програми.

Уніфікував критерії участі в програмі банків, лізингодавців чи факторів з огляду на санкційне законодавство. Ці зміни дозволять брати участь створюють в програмі більшій кількості фінансових установ, що позитивно вплине на її доступність для бізнесу.

Довідка Finance.ua:

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка удосконалює процес надання фінансової державної підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках програм «Доступні кредити 5−7−9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%» та «Доступний факторинг».

Так, зокрема, постанова преедбачає можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5−7−9) з партнерськими програмами уповноважених банків. Детальніше про інші зміни.

Цікаво, що згідно зі статистикою, із загального пулу кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» 90 млрд грн отримав малий бізнес, 37 млрд грн — середній, і лише 15 млрд грн — великий бізнес.



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