Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми — Finance.ua
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Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми

Кредит&Депозит
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Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми
Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка удосконалює процес надання фінансової державної підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках програм «Доступні кредити 5−7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» та «Доступний факторинг».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни», — сказано в повідомленні.

Що передбачає постанова:

  • можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5−7-9) з партнерськими програмами уповноважених банків;
  • удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП);
  • впровадження умов екологічних та соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 01.12.2024 у межах Програми 5−7-9.
Окрім того, уряду врегулював виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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