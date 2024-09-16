Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми — Finance.ua

Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Кабмін здешевив кредити для бізнесу через держпрограми

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка удосконалює процес надання фінансової державної підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках програм «Доступні кредити 5−7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» та «Доступний факторинг».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни», — сказано в повідомленні.

Що передбачає постанова:

можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державної підтримки (програм 5−7-9) з партнерськими програмами уповноважених банків;

удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП);

впровадження умов екологічних та соціальних стандартів Світового банку під час надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 01.12.2024 у межах Програми 5−7-9.

Окрім того, уряду врегулював виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави.

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