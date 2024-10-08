З 1 жовтня зріс розмір допомоги по безробіттю — Finance.ua

З 1 жовтня зріс розмір допомоги по безробіттю Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

З 1 жовтня зріс розмір допомоги по безробіттю

Відповідно до постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття зростає мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Кого стосуються ці зміни розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Хто має право отримувати допомогу

Застраховані особи, страховий стаж яких протягом 12 міс., що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 7 міс., мають право на отримання допомоги по безробіттю.

За загальним правилом, розмір цієї допомоги є різним і залежить, зокрема, від страхового стажу заявника та розміру його заробітної плати. Водночас для окремих категорій зареєстрованих безробітних встановлений мінімальний розмір допомоги.

Нові розміри виплат

Так, з 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить:

📍 3600 грн для осіб:

які за останні 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 7 місяців;

на період воєнного стану — ВПО, особи, що проживають на тимчасово окупованій території та території, де ведуться бойові дії, якщо вони не мають усіх необхідних документів та зареєстровані як безробітні за спрощеною процедурою. Після надходження необхідних відомостей розмір виплати допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства;



працівники та гіг-спеціалісти юридичних осіб, що перебувають у статусі резидента Дія.Сіті.



📍 1500 грн для осіб:

молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому або вищому навчальному закладі, особи, які звільнилися зі строкової військової служби і потребують сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

які звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, через прогул).



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Що змінилося під час війни

Зверніть увагу на особливості здійснення виплат допомоги по безробіттю в умовах воєнного стану. Виплати не можуть перевищувати 90 календарних днів.

Виняток: безробітні передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу). Для них тривалість виплати допомоги по безробіттю НЕ може перевищувати 360 календарних днів.

Максимальний розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (у 2024 році — це 7100 грн).

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