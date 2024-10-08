Як розраховується неоподаткований мінімум у 2024 році — Finance.ua
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Як розраховується неоподаткований мінімум у 2024 році

Казна та Політика
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Як розраховується неоподаткований мінімум у 2024 році
Як розраховується неоподаткований мінімум у 2024 році
Сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлена Податковим кодексом України, у 2024 році становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається постійною.
Про це нагадує Державна податкова служба України.
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Як зазначають в Податковій: «Неоподатковуваний мінімум доходів громадян — грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.»
Податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку.
Згідно з підпунктами 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга підлягає перегляду. У 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 028 гривень на місяць.
Отже сума податкової соціальної пільги складає 1 514 гривень. Це 50% від прожиткового мінімуму (3 028 гривень х 50% = 1 514 гривень).
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Тобто для кваліфікації правопорушення адміністративного чи кримінального (не розміру штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум складає 1921 грн. х 50% =960.5 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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