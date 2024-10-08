У «Резерв+» з’явились нові функції — Finance.ua

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У «Резерв+» з’явились нові функції

Казна та Політика
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У «Резерв+» з’явились нові функції
У «Резерв+» з’явились нові функції
Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+». До нього додали кілька нових опцій.
Про це повідомляється на сторінці застосунку.
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Оновлений застосунок «Резерв+» вже став доступний для користувачів iOS. На Android оновлення вийде найближчим часом.
Доступні три нові опції:
  • бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами);
  • додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів;
  • додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.
Раніше ми писали, що означають статуси в Резерв+:
Дані, які відображаються у застосунку, були перенесені до системи працівниками ТЦК вручну з паперових карток. Через це, українців попереджають, що зазначена інформація може містити неточності. Однак перейматися не варто, адже оновлення військово-облікових даних має виправити цю проблему.
Статуси, після оновлення даних:
  • На обліку — цей статус означає, що військовозобов’язана особа стоїть на обліку і ТЦК не потребує додаткової інформації щодо неї.
  • Уточнюється — це означає, що військовозобов’язаний не стоїть на обліку в ТЦК. Якщо особа має військовий квиток або посвідчення, то це помилка безпосередньо ТЦК. Однак, якщо ж такого документа немає — особа має стати на облік та уточнити свої дані. У разі невиконання обов’язку на особу може буде накладений штраф за порушення правил військового обліку.
  • У розшуку — статус може бути помилковим, однак, якщо помилки немає, військовозобов’язаного можуть затримати при першій перевірці документів та доставити в ТЦК.
  • Знято з обліку — військовозобов'язаний, який перебуває на спеціальному обліку (поліція, ДСНС тощо).
  • Виключено з обліку — чинні військові та непридатні.
Нагадаємо, завантажувати застосунок та оновлювати дані чинним військовим, невійськовозобов’язаним жінкам, а також іншим особам, які не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами — не потрібно.

Довідка Finance.ua:

  • Застосунок «Резерв+» запустили у квітні 2024 року. Цей додаток став електронним кабінетом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
  • Завдяки застосунку можна оновити свої облікові дані та створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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