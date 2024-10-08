Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень — Finance.ua

Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень Сьогодні 10:43 — Кредит&Депозит

Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень

За минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 510 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це посиланням пише Мінфін.

За час дії воєнного стану в Україні видано 62 299 кредитів на 245,2 млрд грн, з яких станом на 07 жовтня поточного року:

26,66 млрд грн — на інвестиційні цілі;

64,38 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

39,82 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

22,91 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі;

19,74 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 97 121 кредитний договір на 334,8 млрд грн.

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