Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень — Finance.ua
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Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень

Кредит&Депозит
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Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень
Підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів за тиждень
За минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 510 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це посиланням пише Мінфін.
За час дії воєнного стану в Україні видано 62 299 кредитів на 245,2 млрд грн, з яких станом на 07 жовтня поточного року:
  • 26,66 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 64,38 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 39,82 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 22,91 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 19,74 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту програми підписано 97 121 кредитний договір на 334,8 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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