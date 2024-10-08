Шмигаль повідомив, скільки спрямували з держбюджету на забезпечення армії — Finance.ua

Шмигаль повідомив, скільки спрямували з держбюджету на забезпечення армії
Упродовж 9 місяців 2024 року із загального фонду держбюджету витратили понад 2,3 трлн грн, 58% з них — спрямували на забезпечення армії.
Про це під час засідання Кабміну повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.
«За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн… Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% — це кошти на забезпечення армії», — сказав він.
Шмигаль зазначив, що наразі спільним завданням для усіх гілок влади є пошук додаткового ресурсу, щоб покрити військові видатки у 2025 році.
«Це необхідні рішення. Йдеться про виживання держави, про наші можливості чинити спротив агресору, вистояти, перемогти, досягнути справедливого миру», — наголосив він.
За словами прем’єра, одним із головних джерел фінансової стійкості України є доходи від українського експорту.
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