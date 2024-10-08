В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить

68
В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить
В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить
Європейська комісія планує радикальні зміни в маркуванні продуктів для боротьби з харчовими відходами.

Як нині

Зараз на упаковках вказують «вжити до» і «краще вжити до», але часто продукти придатні і після закінчення терміну.
Комісія пропонує прибрати дати з деяких товарів або запровадити кольорове маркування, що нагадує світлофор, де:
  • означатиме продукти, які швидко псуються,
  • середньої стійкості,
  • ті, що довго зберігаються.

Яка мета

Мета — скоротити харчові відходи і підвищити обізнаність споживачів.
Багато людей досі не розуміють різниці між «вжити до» і «краще вжити до», що часто призводить до того, що продукти викидаються без потреби.
Це погано як для довкілля, так і для самого споживача, який витрачає більше грошей.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.