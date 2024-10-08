В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить — Finance.ua

В ЄС хочуть запровадити нові правила маркування продуктів: що це значить
Європейська комісія планує радикальні зміни в маркуванні продуктів для боротьби з харчовими відходами.
Як нині
Зараз на упаковках вказують «вжити до» і «краще вжити до», але часто продукти придатні і після закінчення терміну.
Комісія пропонує прибрати дати з деяких товарів або запровадити кольорове маркування, що нагадує світлофор, де:
- означатиме продукти, які швидко псуються,
- середньої стійкості,
- ті, що довго зберігаються.
Яка мета
Мета — скоротити харчові відходи і підвищити обізнаність споживачів.
Багато людей досі не розуміють різниці між «вжити до» і «краще вжити до», що часто призводить до того, що продукти викидаються без потреби.
Це погано як для довкілля, так і для самого споживача, який витрачає більше грошей.
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