День фінансів: НБУ пом’якшує валютні обмеження, продовження воєнного стану та мобілізації, ситуація в Києві Сьогодні 17:33

У середу, 14 січня, Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації. Також сьогодні призначено першого віцепрем’єра та міністра енергетики. А ВР призначила Федорова міністром оборони.

Ситуація в Києві

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Ситуація в Києві із забезпеченням електроенергією та теплом дуже складна, подібного масштабу — вперше за 4 роки війни. Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорює подальші кроки для стабілізації.Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Регіони, де залишається найскладніша ситуація зі світлом.

Пріоритети роботи Міністерства енергетики

Новопризначений міністр енергетики та перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його головним завданням на посаді є посилення стійкості енергосистеми в умовах постійних атак з боку росії.

Водночас «Нафтогазі» прокоментували інформацію про запровадження графіків обмеження газу.

В Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною.

Також Міненерго попереджає про фішингову розсилку: про що йдеться читайте тут.

Грошове забезпечення військовослужбовців

Депутати ініціюють підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил до 100 тис. грн. Законопроєкт № 14355 зареєстрували у парламенті, що передбачає внесення змін до закону «Про Держбюджет-2026». Нині законопроєкт № 14355 передали в профільний комітет для ознайомлення.

Також йшлося про те, що юнаки 2009 року народження зобов’язані стати на військовий облік у 2026 році.

Валютні обмеження

НБУ з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу. Деталі тут.

НБУ також оцінив стійкість банківського сектору за підсумками 2025 року.

Finance.ua підготував новий рейтинг кредитних карток з кешбеком. Вибирайте ту, яка вам найбільше підходить:

Ослаблення гривні

Нинішне ослаблення гривні є сезонним, і найближчим часом курс стабілізується. Водночас більшість із банкірів не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення нацвалюти.

Оплата рахунків за допомогою ШІ

monobank анонсував нову функцію, яка дає змогу швидко оплачувати рахунки за реквізитами навіть у випадках, коли платіжні дані містяться у документах із великою кількістю інформації.

ТОП-10 вакансій, де можна заробляти до 80 тисяч гривень

На ринку праці є можливості для всіх, навіть для кандидатів без досвіду. Роботодавці готові навчати з нуля, швидко виводять на роботу і платять уже на етапі стажування.

Іспанія передає Україні радар

Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї.

До речі, у новому матеріалі спробуємо розібратися що відбувається у Венесуелі, Ірані, Гренландії, намагаючись зберегти виважену позицію. Однак з однією суттєвою обмовкою: ми будемо дивитися на ситуацію з погляду українського інтересу. Водночас важливо усвідомлювати, що світ загалом і Дональд Трамп зокрема не україноцентричні.

