0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Нафтогазі» прокоментували інформацію про запровадження графіків обмеження газу

Енергетика
156
У «Нафтогазі» прокоментували інформацію про запровадження графіків обмеження газу
У «Нафтогазі» прокоментували інформацію про запровадження графіків обмеження газу
У НАК «Нафтогаз України» офіційно заявили, що інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині не відповідає дійсності.
Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, коментуючи повідомлення, які поширюються в телеграм-каналах.
За його словами, жодних обмежень на постачання газу — ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України — немає і не планується. Усі споживачі забезпечуються газом у повному обсязі, попри систематичні атаки росії на газову інфраструктуру.
У Нафтогазі наголосили, що подібні повідомлення є завідомо недостовірними та мають ознаки цілеспрямованої дискредитаційної кампанії.
«Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації. Не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці», — наголосив Корецький.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems