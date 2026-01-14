У «Нафтогазі» прокоментували інформацію про запровадження графіків обмеження газу
У НАК «Нафтогаз України» офіційно заявили, що інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині не відповідає дійсності.
Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, коментуючи повідомлення, які поширюються в телеграм-каналах.
За його словами, жодних обмежень на постачання газу — ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України — немає і не планується. Усі споживачі забезпечуються газом у повному обсязі, попри систематичні атаки росії на газову інфраструктуру.
У Нафтогазі наголосили, що подібні повідомлення є завідомо недостовірними та мають ознаки цілеспрямованої дискредитаційної кампанії.
«Прошу бути уважними і довіряти лише перевіреній інформації. Не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці», — наголосив Корецький.
