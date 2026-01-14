0 800 307 555
Регіони, де залишається найскладніша ситуація зі світлом

Енергетика
Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
Про це повідомили в Міненерго.
Найскладнішою ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами системи розподілу пропонуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
Повернення до прогнозованих графіків відбувається одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи в столиці та на Київщині тривають цілодобово, при складних погодних умовах.
Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога. На Дніпропетровщині внаслідок нічних нападів було знеструмлено 74 тисячі споживачів.
Станом на ранок без електропостачання залишилися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
Через несприятливі погодні умови знеструмлено 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.
У регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.
Міненергетики закликав українців максимально зменшити навантаження на енергосистему та за можливості обмежити використання потужних електроприладів. Ощадливе споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
Також за темою
Також за темою
