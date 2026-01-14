Досвід не потрібен: ТОП-10 вакансій, де можна заробляти до 80 тисяч гривень на місяць Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

На ринку праці є можливості для всіх, навіть для кандидатів без досвіду. Роботодавці готові навчати з нуля, швидко виводять на роботу і платять уже на етапі стажування.

Про це йдеться в добірці Work.ua.

м. Чернівці. Зарплата 28 000−66 950 грн

Виробнику роботизованих комплексів потрібні організовані та відповідальні фахівці. Роботодавець підкреслює: «Навіть без досвіду ти можеш стати частиною нашої команди. Ми інвестуємо у твоє навчання, надамо менторів, які допоможуть опанувати нову професію». Робота полягає в обробці композитних виробів і проведенні слюсарних операцій. Є бронювання.

м. Одеса, зарплата 25 000−30 000 грн.

Любите спілкування та культурні події? У концертно-театральної агенції Exclusive є для вас вакансія менеджера. Досвід роботи в продажах буде перевагою, але не є обов’язковим, важливі відповідальність і бажання розвиватися. На цій посаді ви будете консультувати клієнтів щодо подій, продавати квитки й вести облік в CRM. Приємні бонуси: безкоштовні квитки на заходи та можливість зазирнути за лаштунки шоубізнесу.

м. Черкаси. Зарплата 40 000−100 000 грн.

«Мобільна Оптика» запрошує на роботу менеджера з продажу, готового вчитися й досягати високих результатів. На посаді потрібно обслуговувати нових і наявних клієнтів, підвищувати рівень продажів. Роботодавець підходить до навчання працівників індивідуально та за кожним закріплює наставника.

м. Одеса. Зарплата 60 000−80 000 грн.

Mobile Trend пропонує вакансію, яка підійде тим, хто хоче швидко вирости в продажах. Якщо ви не маєте досвіду — не проблема. Компанія оплачує навчання ще до працевлаштування вже з першого дня (500 грн на день), компенсує витрати на проїзд.

Обовʼязки: консультації клієнтів, продаж техніки й сервісів, а з часом — навчання нових співробітників.

м. Івано-Франківськ. Зарплата 30 500−40 000 грн.

Команда творців вау-піци Pizza Day шукає піцайоло-касира без досвіду. У роботодавця є «крута програма навчання», тож всі тонкощі роботи можна опанувати під час оплачуваного стажування. Окрім того, компанія пропонує стабільні виплати кілька разів на місяць, бонуси за кожну піцу, безкоштовне харчування та кар’єрне зростання.

м. Умань. Зарплата від 30 000 грн.

У мережі клінік естетичної медицини «Лазерхауз» шукають масажиста або естетиста по тілу без обов’язкового досвіду. Звісно, сертифікат про проходження курсів масажу буде плюсом, але компанія безкоштовно навчає апаратних і ручних технік, а також супроводжує на старті. Серед переваг: знижки 50% на послуги, доступ до професійних семінарів, майстер-класів і внутрішнього розвитку, сучасне обладнання.

м. Запоріжжя. Зарплата 28 241−34 450 грн.

Команді логістичного напряму Fozzy Group потрібен комплектувальник товарів. Робота полягає у швидкому та якісному відборі продуктів для магазинів «Сільпо». Готові взяти студентів без досвіду роботи — компанія навчає з нуля. На період стажування, а це 1−2 місяці, зарплата становитиме 28 241 грн, далі винагорода за працю залежить від кількості відібраних одиниць і стартує від 34 450 грн. Також роботодавець забезпечує харчуванням, корпоративним транспортом і за потреби проживанням.

м. Дніпро. Зарплата 25 000−40 000 грн.

«Ябко» знаходиться у пошуках продавців-консультантів, яким цікава сучасна техніка й живе спілкування з людьми. Серед обовʼязків: презентація гаджетів, створення приємного клієнтського досвіду та участь у сервісних процесах. Компанія багато інвестує в навчання, дає швидкий кар’єрний ріст, персональні знижки й підтримує ініціативи співробітників без бюрократії та упереджень.

м. Вінниця. Зарплата 25 000−30 000 грн.

Компанія-постачальник інструментів для промисловості «Молоток» має пропозицію для кандидатів без досвіду, але з бажанням вчитися. «Досвід роботи не має значення. Ми готові навчити тебе абсолютно усього», — йдеться в оголошенні. Робота включає комплектацію замовлень, приймання товару та підтримку порядку на складі. У команді навчають з нуля, допомагають адаптуватися й дають можливість рости разом із компанією.

м. Львів. Зарплата 22 000−45 000 грн.

COMFY запрошує продавців-консультантів без досвіду, але з невгамовним інтересом до техніки. Тут навчають через соцмережу компанії просто у смартфоні й дають змогу заробляти нарівні з досвідченими колегами вже під час стажування. Серед плюсів: підтримка наставника й чіткий шлях кар’єрного росту до керівних посад.

Раніше ми писали , за 2025 рік в Україні у вісім разів збільшилася кількість вакансій із можливістю бронювання. Найбільше таких пропозицій припадає на робітничі професії, які мають ключове значення для роботи окремих секторів економіки.

Як свідчать дані OLX Робота, найчастіше роботодавці пропонують роботу з бронюванням у категорії «Виробництво, робітничі спеціальності» (розділ «Інше»), де завичай шукають працівників на виробництво (пилорамщики, оператори верстатів, кухарі, електрики, заправники).

Також Міністерство оборони України затвердило Критерії , за якими визначаються підприємства, установи і організації у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності як такі, що мають важливе значення для національної економіки.

