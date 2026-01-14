Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації
Верховна Рада у середу, 14 січня, ухвалила законопроєкти № 14366 — про продовження воєнного стану, а також № 14367 — про продовження строку проведення загальної мобілізації.
«За» продовження воєнного стану проголосували 330 нардепи.
Згідно із законопроєктом, воєнний стан в Україні продовжується ще на 90 діб до 3 травня 2026 року.
Ще 312 голосами так само на 90 діб парламент продовжив термін загальної мобілізації.
Це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Поділитися новиною
Також за темою
90 млрд євро за два роки: фон дер Ляєн представила деталі репараційного кредиту для України
Призначено першого віцепрем’єра та міністра енергетики
Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації
ТОП-3 способи заблокувати спам-номери (поради Мінцифри)
monobank спростив оплату рахунків за допомогою ШІ
«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною