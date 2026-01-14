0 800 307 555
укр
Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада у середу, 14 січня, ухвалила законопроєкти № 14366 — про продовження воєнного стану, а також № 14367 — про продовження строку проведення загальної мобілізації.
«За» продовження воєнного стану проголосували 330 нардепи.
Згідно із законопроєктом, воєнний стан в Україні продовжується ще на 90 діб до 3 травня 2026 року.
Ще 312 голосами так само на 90 діб парламент продовжив термін загальної мобілізації.
Це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
За матеріалами:
Finance.ua
