Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада у середу, 14 січня, ухвалила законопроєкти № 14366 — про продовження воєнного стану, а також № 14367 — про продовження строку проведення загальної мобілізації.

«За» продовження воєнного стану проголосували 330 нардепи.

Згідно із законопроєктом, воєнний стан в Україні продовжується ще на 90 діб до 3 травня 2026 року.

Ще 312 голосами так само на 90 діб парламент продовжив термін загальної мобілізації.

Це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

