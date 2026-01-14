Грошове забезпечення військовослужбовців: на скільки пропонують підвищити — законопроєкт Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Грошове забезпечення військовослужбовців: на скільки пропонують підвищити — законопроєкт

Депутати ініціюють підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил до 100 тис. грн.

Про це йдетсья на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт № 14355 зареєстрували у парламенті, що передбачає внесення змін до закону «Про Держбюджет-2026». Нині законопроєкт № 14355 передали в профільний комітет для ознайомлення.

Мета

Встановити справедливий розмір грошового забезпечення військовослужбовців під час війни.

Документ пропонує закріпити грошове забезпечення на рівні, не нижчому за 100 тис. грн для:

військових Збройних Сил;

бійців інших утворених військових формувань;

працівників правоохоронних органів спецпризначення;

держорганів спецпризначення з правоохоронними функціями;

працівників Служби зовнішньої розвідки;

розвідки Міністерства оборони;

розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері охорони кордону;

працівників Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.

Ініціатива передбачає, що в разі її ухвалення українські військові за кордоном, зокрема на території країни-агресора, у період участі в оборонних заходах також матимуть право на щомісячне грошове забезпечення у вищевказаній сумі.

Як пишуть в пояснювальній записці, глобально виплати військовослужбовців не переглядалися за весь час війни, через що держава постала перед важливою проблемою відповідності рівня грошового забезпечення бійців ЗСУ реальному стану справ в Україні.

Зокрема, така необхідність також наблизила б виплати військових до рівня інших країн-членів НАТО.

Нагадаємо, нині розмір винагороди залежить від місця служби та характеру виконуваних бойових або спеціальних завдань і може становити 30, 50, 70 або 100 тис. гривень на місяць. Кошти нараховуються пропорційно фактичному часу виконання бойових завдань або перебування на передовій.

100 тис. гривень — винагороду нараховують тим, хто бере пряму участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або між позиціями Сил оборони та противника. Таку ж суму отримують військові, залучені до вогневого ураження ворога — зокрема ракетні війська, артилерія та підрозділи протиповітряної оборони (попри те, що ці підрозділи можуть не перебувати безпосередньо на лінії зіткнення).

— винагороду нараховують тим, хто бере пряму участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або між позиціями Сил оборони та противника. Таку ж суму отримують військові, залучені до вогневого ураження ворога — зокрема ракетні війська, артилерія та підрозділи протиповітряної оборони (попри те, що ці підрозділи можуть не перебувати безпосередньо на лінії зіткнення). 50 тис. гривень — виплата передбачена для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командувань, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами. Разом із цим робота може виконуватися і поза районами активних бойових дій.

— виплата передбачена для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командувань, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами. Разом із цим робота може виконуватися і поза районами активних бойових дій. 30 тис. гривень — доплату отримують військові, які залучені до виконання бойових і спеціальних завдань за бойовими наказами. Йдеться, зокрема, про інтенсивну підготовку до ведення бойових дій, управління угрупованнями військ, всебічне забезпечення чинних підрозділів у районах бойових дій, зокрема логістичне забезпечення.

— доплату отримують військові, які залучені до виконання бойових і спеціальних завдань за бойовими наказами. Йдеться, зокрема, про інтенсивну підготовку до ведення бойових дій, управління угрупованнями військ, всебічне забезпечення чинних підрозділів у районах бойових дій, зокрема логістичне забезпечення. Винагороду у розмірі 30 тис. гривень також виплачують саперам за розмінування поза зоною бойових дій та військовим, які здійснюють протиповітряне прикриття та наземну охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас зарплати держслужбовців зросли на 43% , але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими. Про це свідчать дані опитування, проведеного серед держслужбовців, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

У яких держорганах найвищі середні зарплати:

Національне агентство з питань запобігання корупції — 99,2 тис. грн;

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим — 99,18 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 93,5 тис. грн;

Державна митна служба — 88,4 тис. грн;

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 87 тис. грн.

У середньому керівництво держорганів отримує 127,8 тис. грн — більш ніж удвічі вище за показник по системі.

