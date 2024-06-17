День фінансів: найприбутковіші банки, реструктуризація євробондів, санкції за анексію Криму — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші банки, реструктуризація євробондів, санкції за анексію Криму Сьогодні 17:50

Понеділок, 17 червня. Як отримати компенсацію за затримку рейсу в ЄС, та що буде з курсом долара до кінця року.

Найприбутковіші та найзбитковіші банки. За підсумками 4 місяців 2024 року чистий прибуток банків За підсумками 4 місяців 2024 року чистий прибуток банків зріс до 52,07 млрд грн. На першому місці традиційно державний ПриватБанк. Чистий прибуток фінустанови сягнув 17,47 млрд грн. Список збиткових банків очолив Правекс Банк — 86,1 млн грн.

лідери оптової торгівлі у 2023 році заробили понад 535 млрд грн. А за даними Опендатабот, компанії-у 2023 році заробили понад 535 млрд грн.

Реструктуризація євробондів. Уряд Уряд повідомив , що не зміг домовитися з приватними власниками українських євробондів щодо реструктуризації виплат. Однак протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів.

Санкції за анексію Криму росією. Рада ЄС . Рада ЄС прийняла рішення продовжити до 23 червня наступного року санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію українського Криму та міста Севастополь росією.

доходи від заморожених активів рф, щоб надавати підтримку Україні, законно. У цьому немає правових заперечень. До речі, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила , що використовувати, щоб надавати підтримку Україні, законно. У цьому немає правових заперечень.

Доходи айтівців. Аналітики Dou.ua Аналітики Dou.ua провели дослідження і виявили, що те, як фахівець оформлює робочі відносини з компанією, впливає на його зарплату. Найвищі зарплати у фахівців, які працюють через ФОП-модель. Зарплати фахівців у штаті, як правило, нижчі, ніж у тих, хто оформлений як ФОП або на гіг-контракті.

Бронювання працівників агросектору. Для представників агросектору Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю. Бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість.

Бюджет на купівлю нерухомості. За За даними Dim. ria, цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50−80 тисяч.

Курс валют до кінця 2024 року. Керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко Керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко прогнозує , що на кінець 2024 року долар не повинен перетнути позначку в 42 гривні. За його словами, з початку 2024 року американський долар в Україні подорожчав на 2,3 грн або на 6%.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до країн Європи ринув потік біженців. Як наслідок, сотні тисяч сімей виявилися розділеними: хтось опинився в Німеччині, хтось в Україні. Не дивно, що гостро постало питання грошових переказів між країнами. Тому Finance.ua вирішив дізнатись, як зараз відправити гроші між цими двома країнами:

Штучний інтелект у «Дії». Користувачам у «Дії» Користувачам у «Дії» буде відповідати штучний інтелект. Це стало можливим після внесення Кабінетом Міністрів змін до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Скорочення тривалості відключень світла. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

відключення світла тривалістю до 20 годин на день є «гаданням на кавовій гущі», оскільки ніхто не знає, що чекає на енергосистему. Зі свого боку голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав , що прогнози щодоє «гаданням на кавовій гущі», оскільки ніхто не знає, що чекає на енергосистему.

Податки з депозитів. В Україні військовий збір В Україні військовий збір може збільшитися з 1,5% до 5%. Зміна ставки цього збору безпосередньо впливатиме на дохідність вкладів, оскільки його разом із ПДФО сплачують фізособи при отриманні доходу з депозитів. Тобто, якщо зараз загальна сума податків при отриманні доходів із депозитних вкладів складає 19,5%, то після змін вона може збільшитись до 23%.

Компенсації за затримку рейсу. Щоб захистити всі права пасажирів при затримці або скасуванні рейсу, ЄС встановив регламент, який пропонує компенсації пасажирам. Пасажири, чий рейс скасовано, мають Щоб захистити всі права пасажирів при затримці або скасуванні рейсу, ЄС встановив регламент, який пропонує компенсації пасажирам. Пасажири, чий рейс скасовано, мають право на компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро. Розмір компенсації залежить від відстані пункту призначення.

А тим, хто полюбляє подорожі автівкою, потрібно завжди пам’ятати всі правила дорожнього руху. Саме тому Finance.ua зібрав короткий тест з питань, які є на іспитах у 2024 році. Чи під силу вам скласти іспит в цьому році? Давайте перевіримо:

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