Із яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі — Finance.ua
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Із яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі

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Із яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі
Із яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі
У січні-березні 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло понад 622,3 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Із цих коштів:
  • 137,3 млн грн банки отримали від погашення кредитів,
  • 42,2 — від реалізації активів,
  • 5,5 млн грн надійшло від оренди майна,
  • 69,9 млн грн — з інших джерел,
  • понад 367,3 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, зокрема як погашення за ОВДП (+ купонний дохід).
«Головна мета Фонду під час здійснення процедури ліквідації банку — вжити усіх заходів, щоб активи, які перебувають на балансі банку, забезпечили максимальні надходження до ліквідаційної маси. Адже кошти, які надходять до банків в процедурі ліквідації від реалізації активів, погашення кредитів та цінних паперів, оренди майна тощо — це головне джерело для розрахунків з кредиторами, серед яких, є юридичні особи. Ці кошти в умовах війни можуть бути критично важливими для бізнесу, який потребує ресурсів для відновлення і модернізації. Зауважу, що саме під час дії воєнного стану банки під управлінням Фонду отримали 15,9 млрд грн», — зазначила директор фінансовий Фонду Олена Нужненко.
Лідерами за сумою надходжень у 1 кварталі 2025 року стали:
  • АТ «Банк Січ» — 328,1 млн грн;
  • АТ «МР Банк» — 75,3 млн грн;
  • АТ «Комінвестбанк» — 57,8 млн грн;
  • АТ «Промінвестбанк» — 43,1 млн грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 31,6 млн грн.
Із яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі
У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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