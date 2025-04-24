У НАЗК пояснили перевірку декларацій публічних службовців — Finance.ua

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У НАЗК пояснили перевірку декларацій публічних службовців

Казна та Політика
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У НАЗК пояснили перевірку декларацій публічних службовців
У НАЗК пояснили перевірку декларацій публічних службовців
Вже з травня Національне агентство з питань запобігання корупції розпочне перевірку декларацій, поданих за 2024 рік.
І один з видів фінансового контролю, який покладено на НАЗК — контроль щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців, який визначається відповідним порядком.
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Як пояснюють у Агентстві, під час проведення контролю щодо повноти заповнення декларації публічного службовця, програмні засоби НАЗК розраховують показник ступеня повноти відомостей у декларації, тобто числовий показник рівня обсягу і змісту відображених у декларації відомостей в порівнянні з інформацією, яка міститься в державних реєстрах.
Уповноважені особи Агентства порівнюють обсяг і зміст відображених відомостей з даними, наявними в інформаційно-телекомунікаційних і довідкових системах, реєстрах, банках даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, інших джерел інформації з метою виявлення недостовірних відомостей у декларації.
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За результатами проведення контролю складається та підписується акт про результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації у двох примірниках, один з яких надсилається декларанту.
У НАЗК вказують, що за подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до відповідальності — кримінальної, адміністративної та дисциплінарної.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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