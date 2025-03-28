Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнилися з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК — Finance.ua
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Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнилися з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК

Казна та Політика
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Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнилися з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК
Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнилися з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК
До 31 березня колишні держслужбовці мають подати декларацію за 2024 рік, якщо не зробили цього раніше або не повернулися на посаду, що передбачає декларування.
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Посадовці, які минулого року звільнилися з державної служби або іншої посади, яка передбачала обов’язок декларування мають до 31 березня 2025 року включно подати декларацію за 2024 рік. Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зокрема, колишні посадовці мають подати декларацію «після звільнення» у період з 1 січня до 31 березня включно наступного року після того, як припинили займати посаду, яка передбачає обов’язок декларування.
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Для того, щоб подати декларацію після звільнення, у розділі «Вид декларації та звітний період» потрібно обрати вид декларації «щорічна», а потім обрати позначку «я припинив (ла) виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення)».
Проте є кілька випадків, коли декларацію після звільнення подавати не потрібно:
  • якщо до 31 березня 2025 року включно особа знову влаштувалась на роботу, яка передбачає обов’язок декларування, і подала щорічну декларацію з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»;
  • якщо декларація при звільненні охопила період з 1.01.2024 по 31.12.2024 включно. У такому разі не потрібно подавати щорічну декларацію за 2024 рік, бо вказана декларація вже фактично є річною.
У НАЗК зауважили, що декларація «після звільнення» охоплює весь звітний рік. Тобто у ній відображається інформація (зокрема, про доходи) не лише за той період, коли особа була публічним службовцем, а за весь календарний рік.
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Нагадаємо, 31 березня завершується кампанія декларування публічних службовців за 2024 рік.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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