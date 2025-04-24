ВС зобов’язав Південний ГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень — Finance.ua

ВС зобов’язав Південний ГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Верховний Суд зобов’язав АТ «ПівдГЗК» сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Податкової служби.

«Це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам. Таким чином Суд підтримав позицію Державної податкової служби України, задовільнивши касаційну скаргу», — йдеться у повідомленні.

Під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років «ПівдГЗК» перерахувало дивіденди 12 акціонерам — резидентам Кіпру.

Загальна сума — 29,8 млрд гривень. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування — 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд гривень.

Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії — «технічні».

Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів.

Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування — незаконне.

Тому ДПС донараховано основний платіж — 2,98 млрд гривень та штрафи — 0,8 млрд гривень.

Позицію податкової товариство оскаржувало в суді.

Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.

У АТ «ПівдГЗК», після оприлюднення рішення суду, є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти.

У разі несплати — через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.

Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання.

Як повідомляли Українські Новини, Південний ГЗК входить до п’ятірки найбільших виробників залізняку і є основним виробником агломерату в Україні.

У вересні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «Металотехніка», яке раніше володіло 25,78% акцій Південного ГЗК, вийшло зі складу акціонерів підприємства.

У грудні 2007 року мажоритарний акціонер компанії Evraz Group компанія Lanebrook Limited купила у групи Приватбанку разом із 5 гірничо-металургійними підприємствами (3 коксохімічні заводи, «Суха Балка» та ДМЗ ім. Петровського) також 50% акцій Південного ГЗК.

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