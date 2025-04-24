ВС зобов’язав Південний ГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВС зобов’язав Південний ГЗК сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень

Фондовий ринок
37
Верховний Суд зобов’язав АТ «ПівдГЗК» сплатити до бюджету 3,7 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Податкової служби.
«Це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам. Таким чином Суд підтримав позицію Державної податкової служби України, задовільнивши касаційну скаргу», — йдеться у повідомленні.
Під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років «ПівдГЗК» перерахувало дивіденди 12 акціонерам — резидентам Кіпру.
Загальна сума — 29,8 млрд гривень. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування — 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд гривень.
Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії — «технічні».
Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів.
Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування — незаконне.
Тому ДПС донараховано основний платіж — 2,98 млрд гривень та штрафи — 0,8 млрд гривень.
Позицію податкової товариство оскаржувало в суді.
Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.
У АТ «ПівдГЗК», після оприлюднення рішення суду, є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти.
У разі несплати — через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.
Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання.
Як повідомляли Українські Новини, Південний ГЗК входить до п’ятірки найбільших виробників залізняку і є основним виробником агломерату в Україні.
У вересні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «Металотехніка», яке раніше володіло 25,78% акцій Південного ГЗК, вийшло зі складу акціонерів підприємства.
У грудні 2007 року мажоритарний акціонер компанії Evraz Group компанія Lanebrook Limited купила у групи Приватбанку разом із 5 гірничо-металургійними підприємствами (3 коксохімічні заводи, «Суха Балка» та ДМЗ ім. Петровського) також 50% акцій Південного ГЗК.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems