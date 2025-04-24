Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету — Finance.ua

Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету
Кабінет Міністрів вирішив направити 50% прибутку Державного Ощадного банку за 2024 рік до держбюджету.
Відповідне рішення ухвалене урядом.
Ощадбанк за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд гривень чистого прибутку, що на 1,9 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, чистий прибуток банку буде розподілено наступним чином:
— 50% чистого прибутку в сумі 3,9 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;
— 5% чистого прибутку в сумі 0,4 млрд гривень — до резервного фонду;
— 45% чистого прибутку в сумі 3,6 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
Минулого року урядом вирішено затвердити такий розподіл чистого прибутку банку за 2023 рік і розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
— 30 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 793 478 000 гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
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— 5 відсотків чистого прибутку в розмірі 298 913 000 гривень — до резервного фонду;
— 65 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 885 869 000 гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
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