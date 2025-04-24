Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету — Finance.ua

Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету

Кабінет Міністрів вирішив направити 50% прибутку Державного Ощадного банку за 2024 рік до держбюджету.

Відповідне рішення ухвалене урядом.

Читайте також В ЦПД попереджають про масову розсилку фейкових електронних листів від «Ощадбанку»

Ощадбанк за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд гривень чистого прибутку, що на 1,9 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, чистий прибуток банку буде розподілено наступним чином:

— 50% чистого прибутку в сумі 3,9 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;

— 5% чистого прибутку в сумі 0,4 млрд гривень — до резервного фонду;

— 45% чистого прибутку в сумі 3,6 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Минулого року урядом вирішено затвердити такий розподіл чистого прибутку банку за 2023 рік і розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

— 30 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 793 478 000 гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

Читайте також Ощадбанк продовжив термін дії карток

— 5 відсотків чистого прибутку в розмірі 298 913 000 гривень — до резервного фонду;

— 65 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 885 869 000 гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.