Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету — Finance.ua
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Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету

Фондовий ринок
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Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету
Кабмін направив 50% прибутку Ощадбанку за 2024 до держбюджету
Кабінет Міністрів вирішив направити 50% прибутку Державного Ощадного банку за 2024 рік до держбюджету.
Відповідне рішення ухвалене урядом.
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Ощадбанк за підсумками 2024 року отримав 7,9 млрд гривень чистого прибутку, що на 1,9 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, чистий прибуток банку буде розподілено наступним чином:
— 50% чистого прибутку в сумі 3,9 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;
— 5% чистого прибутку в сумі 0,4 млрд гривень — до резервного фонду;
— 45% чистого прибутку в сумі 3,6 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
Минулого року урядом вирішено затвердити такий розподіл чистого прибутку банку за 2023 рік і розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
— 30 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 793 478 000 гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;
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— 5 відсотків чистого прибутку в розмірі 298 913 000 гривень — до резервного фонду;
— 65 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 885 869 000 гривень — на покриття накопичених збитків минулих років.
За матеріалами:
Українські Новини
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