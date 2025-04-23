В ЦПД попереджають про масову розсилку фейкових електронних листів від «Ощадбанку» — Finance.ua
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В ЦПД попереджають про масову розсилку фейкових електронних листів від «Ощадбанку»

Фондовий ринок
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Зловмисники розсилають фейкові електронні листи нібито від «Ощадбанку» з вимогою підтвердити особу і погрозами заблокувати рахунок. Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram 22 квітня.
Повідомляється, що фейкові листи від імені «Ощадбанку» надходять з адреси ledger@wallet.thebeautybarnepal.com, зловмисники вимагають підтвердити особу та погрожують блокуванням рахунку.
Щоб уникнути цього, користувачам пропонують перейти за шахрайським посиланням.
Як заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій Наумов, команда банку не надсилає подібних повідомлень, про що свідчить адреса, з якої надходять шахрайські повідомлення.
Мета зловмисників — заволодіти конфіденційними даними з метою їхнього подальшого використання у злочинних цілях, пояснили у ЦПД.
Як повідомляють Українські Новини, у Центрі протидії дезінформації спростовують фейк щодо виплати 1 мільйона гривень українцям за те, що вони повернуться з-за кордону.
У вересні українцям почали приходити електронні листи начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації.
За матеріалами:
Українські Новини
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