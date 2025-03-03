День фінансів: найбільші оборонні бюджети, санкції Канади проти рф, середня зарплата в Україні — Finance.ua

День фінансів: найбільші оборонні бюджети, санкції Канади проти рф, середня зарплата в Україні Сьогодні 17:32

В понеділок, 3 березня, Finance.ua в новому матеріалі розповідає про розміри податків для фізичних осіб-підприємців.

Найбільші оборонні бюджети. У 2024 році США У 2024 році США витратили на свій оборонний бюджет майже 1 трильйон доларів, що дорівнює 3,4% ВВП. Натомість члени НАТО в Європі та Канаді витрачали на оборону в середньому 2% ВВП.

NASAMS планує створити підприємство в Україні. Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, планує створити спільне виробництво в Україні.

При цьому Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні.

Водночас Зеленський розповів, що буде в разі припинення вогню без гарантій безпеки.

А от путін не може дозволити собі мир, бо економіка рф залежить від війни, — про це пише The Telegraph

Канада розширила санкції проти росії. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Лондоні Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Лондоні оголосив про запровадження нових санкцій проти рф у відповідь на її тривалу агресію проти України.

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+. Електронні Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.

Українці скаржаться на подвійні курси долара. До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились. Про це До Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації — таку думку висловив експерт.

До речі пропонуємо вам традиційний прогноз курсу валют на тиждень — з 3 по 7 березня — від фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Скільки українців скористалися програмою «Зимова єПідтримка». Приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. Приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка» завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.

Зовнішня допомога Україні без США у 2025. На 2025-й рік потреба України в зовнішньому фінансуванні — на рівні 42 млрд доларів. Про це На 2025-й рік потреба України в зовнішньому фінансуванні — на рівні 42 млрд доларів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Середня зарплата в Україні досягла 535 доларів. У 2024 році середня У 2024 році середня заробітна плата в Україні досягла 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Це суттєво перевищує рівень інфляції минулого року, який складав 6,5%.

До речі, криптовалюта вже декілька років поспіль залишається одним із найцікавіших інвестиційних інструментів для українців. Разом з тим для багатьох цей інструмент є одним із найнезрозуміліших. Оновлений воркшоп від Академії Мінфін «Криптопрорив 2.0.» допоможе детальніше розібратися в цьому питанні як новачкам, так і поглибити знання професійних інвесторів.

Кому з українців треба оновити свої дані в Польщі. За офіційними даними МВСіА, станом на грудень 2024 року на території Польщі За офіційними даними МВСіА, станом на грудень 2024 року на території Польщі перебувало понад 1,5 мільйона громадян України, з них майже 980 тисяч воєнних біженців. Однак у відомстві зазначають, що реальна кількість українців у країні є значно меншою.

Стало відомо, скільки банківських рахунків мають українці в польських банках.

Іспанія продовжила термін дії карток іноземця для українців. Рішенням уряду Іспанії термін дії карток іноземця для тих, хто отримав тимчасовий захист через війну в Україні, Рішенням уряду Іспанії термін дії карток іноземця для тих, хто отримав тимчасовий захист через війну в Україні, продовжено до 4 березня 2026 року.

В Україні запустили нові поїзди за кількома напрямками. УЗ на початку березня УЗ на початку березня призначила додаткові поїзди на популярні серед українців туристичні напрямки — до Києва, Одеси, Львова та Трускавця. Квитки на нові рейси вже надійшли у продаж.

Також «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг.

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