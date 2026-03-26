Угорщині не виділили €16 млрд від ЄС через блокування коштів для України

Євро та прапор ЄС
Європейський Союз не погодив кредит для Угорщини на суму близько 16 млрд євро в межах програми SAFE.
Про це повідомляє RMF24 з посиланням на дипломата в ЄС.
За інформацією джерел, це рішення пов’язане з позицією Будапешта щодо фінансової підтримки України, яку країна продовжує блокувати.

Що відомо про ситуацію

Програма SAFE була запущена Брюсселем торік і передбачає надання країнам ЄС кредитів на пільгових умовах для посилення оборонної промисловості та військової готовності. Таке фінансування дешевше за ринкові запозичення.
Наразі Угорщина залишається єдиною країною серед 19 учасників програми, план якої досі не погоджено. За словами дипломатів ЄС, неофіційною причиною стало блокування Будапештом пакета допомоги Україні на суму 90 мільярдів євро.
«Європейській комісії важко погодити мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип „лояльної співпраці“ і блокує гроші для країни, яка бореться з росією», — прокоментував європейський дипломат.
У Єврокомісії запевняють, що «оцінка триває, і затвердить план Угорщини, коли вона буде готова». За словами журналістів, Угорщина розраховувала на позику і була зацікавлена отримати її, і навіть вимагала на мільярд євро більше, ніж їй пропонували європейські партнери.
Наразі, Угорщина перебуває в центрі кількох конфліктів із Європейським Союзом.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан блокує фінансовий пакет ЄС для України, попри те, що сам підтримав його на саміті Європейської ради в грудні.
Відомо, що Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСКредитиБрюссель
