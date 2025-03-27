День фінансів: мита Трампа на імпорт автомобілів, деталі угоди з США про надра, нові відстрочки в Резерв+ — Finance.ua

День фінансів: мита Трампа на імпорт автомобілів, деталі угоди з США про надра, нові відстрочки в Резерв+ Сьогодні 17:45

Четвер, 27 березня. Трамп оголосив про запровадження нових мит, а Железняк розкрив деталі проєкту угоди про надра між Україною та США.

Мита США на імпорт автомобілів. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на всі транспортні засоби та автозапчастини іноземного виробництва, що імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 2 квітня.

Тарифи на імпорт автомобілів завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск.

Деталі угоди про надра. Народний депутат Ярослав Железняк отримав текст проєкту угоди про надра між Україною та США. Він вважає її невигідною для України через значні поступки американцям, але наголосив, що це не фінальний проєкт документа. «Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону», — Народний депутат Ярослав Железняк отримав текст проєкту угоди про надра між Україною та США. Він вважає її невигідною для України через значні поступки американцям, але наголосив, що це не фінальний проєкт документа. «Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону», — повідомив він.

Міцна українська армія — найбільша гарантія безпеки. Про це Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна розраховує, що зможе переоснастити армію на кошти заморожених російських активів. Ще однією гарантією безпеки могли б стати сучасні системи ППО, які мають США і які дозволили б «повністю закрити небо».

Також Зеленський каже, що потрібні нові пакети санкцій, допоки росія не захоче закінчити війну.

Водночас у ЄС заявили, що можуть скасувати санкції проти рф у разі виведення всіх військ з України.

Державний борг України. За За даними Мінфіну, у лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.

€2 млрд від Франції. Президент Франції Еммануель Макрон Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення військової допомоги Україні на €2 млрд. До нового пакета увійдуть протитанкові ракети MILAN, засоби ППО, ракети MICA для винищувачів Mirage, зенітно-ракетні комплекси Mistral, бронемашини VAB AMX-10 RX та боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Ціни на купівлю паркомісць. У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%, У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%, свідчать дані OLX.

Запланували робити вкладення в транспортну галузь? В новій статті Finance.ua проаналізував, у що можна вкладатися, які за кожним з варіантів мають бути початкові вкладення, які є перспективи, переваги й недоліки інвестувань в різні види транспорту, та порахуємо приблизну дохідність:

Перерахунок субсидій. Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій. При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року.

Розширення послуг у Резерв+. У Резерв+ У Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України, та мали відповідне пенсійне посвідчення.

Ринок праці під час війни. Як Як свідчать результати дослідження Work.ua, найпомітніше зростання кількості вакансій очікувано для посад у війську. Сьогодні понад 600 підрозділів розміщують на платформі майже 9 000 пропозицій роботи. Стрімке збільшення вакансій спостерігається і для медиків. Третя категорія, де є суттєве збільшення вакансій — «Юриспруденція».

Збитки українських банків від російської агресії. Сума збитків, завданих через дії країни-агресора українським банкам з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн, Сума збитків, завданих через дії країни-агресора українським банкам з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн, заявили у Фонді гарантування.

Реєстр збитків може відмовити у компенсації. Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам Після подачі заяви до міжнародного Реєстру збитків, заявникам можуть відмовити у чотирьох випадках. Заяви будуть відхилені: якщо йдеться про шкоду, завдану не на території України; шкоду, завдану до 24 лютого 2022 року; заяви, які взагалі не стосуються російської агресії проти України; не мають доказів.

До речі, в «Дію» додали нову довідку. Так, у застосунку став доступний витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дозволить отримати інформацію про факт руйнування житла або подану заявку на програму «єВідновлення».

Законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС. Верховна Рада України Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядові законопроєкти, що адаптують українське законодавство у сфері ринкового нагляду, акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання до європейських норм.

🚀 FinAwards2025 вже завтра!

Це ваш шанс стати частиною найвизначнішої події року у фінансовій сфері! 🏆

Чому варто бути тут?

🌟 Преміум тусовка — п'ятничний вечір у компанії понад 350 професіоналів галузі.

🤝 Нетворкінг без меж — спілкуйтеся з лідерами банків, фінтеху, МФО, страхових компаній, з інвесторами та інфлюєнсерами.

🎤 Ексклюзивний доступ до інсайтів — почуйте думки експертів фінансового ринку та членів журі, які визначили переможців у понад 35 номінаціях!

🎉 Живі емоції — розділіть перемогу з учасниками й отримайте натхнення для нових звершень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.