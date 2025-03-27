Державний внутрішній борг України скоротився на 15,5 млрд грн у лютому 2025 року — Finance.ua

Державний внутрішній борг України скоротився на 15,5 млрд грн у лютому 2025 року Сьогодні 15:17 — Казна та Політика

Державний внутрішній борг України скоротився на 15,5 млрд грн у лютому 2025 року

У лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.

Про це пише Мінфін.

Станом на 28 лютого 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7 019,53 млрд грн (169,09 млрд дол. США), зокрема:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 5 106,73 млрд грн (72,75% від загальної суми) або 123,01 млрд дол. США;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 912,80 млрд грн (27,25%) або 46,08 млрд дол. США.

Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулось погашення облігацій UA4000204150 на суму понад 41 млрд грн. Ці облігації претендували на включення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але не були включені через російську повномасштабну війну проти України.

Міністерство фінансів зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Структура державного та гарантованого державою боргу

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:

міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав — 57,82%;

внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів — 26,2%;

зовнішні ринки через випущені цінні папери — 9%;

інші кредитори — 6,98%.

Валютна структура державного боргу

Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:

долари США — 1 828,05 млрд грн (26,18%);

євро — 2 405,88 млрд грн (34,27%);

гривня — 1 755,97 млрд грн (25,02%);

інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) — 1 019,63 млрд грн (14,52%).

У лютому 2025 року Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.

З детальною інформацією, щодо стану державного та гарантованого державою боргу України у лютому 2025-го року та інших періодах, можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів за посиланням

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