Державний внутрішній борг України скоротився на 15,5 млрд грн у лютому 2025 року — Finance.ua

Державний внутрішній борг України скоротився на 15,5 млрд грн у лютому 2025 року
У лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн дол. США.
Про це пише Мінфін.
Станом на 28 лютого 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7 019,53 млрд грн (169,09 млрд дол. США), зокрема:
- державний та гарантований державою зовнішній борг — 5 106,73 млрд грн (72,75% від загальної суми) або 123,01 млрд дол. США;
- державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 912,80 млрд грн (27,25%) або 46,08 млрд дол. США.
Протягом місяця державний внутрішній борг скоротився на 15,48 млрд грн. У лютому 2025 року відбулось погашення облігацій UA4000204150 на суму понад 41 млрд грн. Ці облігації претендували на включення до індексу JP Morgan GBI-EM GD в березні 2022 року, але не були включені через російську повномасштабну війну проти України.
Міністерство фінансів зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Структура державного та гарантованого державою боргу
За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:
- міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав — 57,82%;
- внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів — 26,2%;
- зовнішні ринки через випущені цінні папери — 9%;
- інші кредитори — 6,98%.
Валютна структура державного боргу
Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:
- долари США — 1 828,05 млрд грн (26,18%);
- євро — 2 405,88 млрд грн (34,27%);
- гривня — 1 755,97 млрд грн (25,02%);
- інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) — 1 019,63 млрд грн (14,52%).
У лютому 2025 року Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.
З детальною інформацією, щодо стану державного та гарантованого державою боргу України у лютому 2025-го року та інших періодах, можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів за посиланням.
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